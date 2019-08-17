Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров задержанных рейсов

Ведомство отмечает, что в таком случае пассажир может отказаться от полёта и при этом авиаперевозчик должен вернуть стоимость билета.

Роспотребнадзор напомнил пассажирам, какие они имеют права при задержке авиарейсов.

— Задержкой рейса признаётся перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолёта при отправке и (или) в полёте, — уточняется на официальном сайте ведомства.

При задержке рейса пассажир может отказаться от полёта, при этом такой отказ классифицируется как вынужденный, поэтому авиаперевозчик должен вернуть стоимость билета даже в том случае, если он был невозвратным.

Кроме того, пассажир имеет право потребовать возместить убытки или выплатить компенсацию. Также пассажир может взыскать штраф с авиакомпании за просрочку прибытия в пункт назначения. Он устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета.

Авиаперевозчик должен бесплатно предоставить место хранения багажа, предоставить комнату матери и ребёнка для тех, кто летает с малышом в возрасте до семи лет.

Если рейс задерживается более двух часов, пассажирам предоставляются прохладительные напитки, а также они могут воспользоваться правом двух телефонных звонков или двух сообщений по электронной почте.

При ожидании рейса более четырёх часов авиаперевозчик обеспечивает пассажиров горячим питанием. При дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время.

Кроме того, при ожидании рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время пассажиров должны бесплатно разместить в гостинице и обеспечить транспортировку от аэропорта до отеля и обратно.

Напомним, Лайф сообщал, что утром в Москве задержали и отменили 20 авиарейсов.