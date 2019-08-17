Крымские спасатели обезвредили 1700 снарядов времён Великой Отечественной войны

Предполагается, что во время войны в этой местности находился склад авиационных бомб.

В Крыму спасатели обнаружили три с половиной тысячи снарядов времён Великой Отечественной войны в крепости Керчь. За прошедшие сутки было обезврежено более 1700 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Боеприпасы были обнаружены в результате обследования 35 гектаров местности. Всего спасатели обезвредили 1700 авиационных бомб весом два с половиной килограмма каждая и одну фугасную авиабомбу весом 100 килограммов. Все снаряды были вывезены и уничтожены на специальном полигоне. Специалисты предполагают, что во время войны здесь был склад снарядов для авиации.

Работы по разминированию будут продолжаться до конца августа. Всего на территории крепости работает 25 спасателей.