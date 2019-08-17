Крымские спасатели обезвредили 1700 снарядов времён Великой Отечественной войны

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Фото © ГУ МЧС РФ по Крыму

Предполагается, что во время войны в этой местности находился склад авиационных бомб.

В Крыму спасатели обнаружили три с половиной тысячи снарядов времён Великой Отечественной войны в крепости Керчь. За прошедшие сутки было обезврежено более 1700 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото © <a href="http://82.mchs.gov.ru/upload/site84/document_images/jWKXMlMUeW-800x600.jpg" target="_blank">ГУ МЧС РФ по Крыму</a></p>

Боеприпасы были обнаружены в результате обследования 35 гектаров местности. Всего спасатели обезвредили 1700 авиационных бомб весом два с половиной килограмма каждая и одну фугасную авиабомбу весом 100 килограммов. Все снаряды были вывезены и уничтожены на специальном полигоне. Специалисты предполагают, что во время войны здесь был склад снарядов для авиации.

<p>Фото © <a href="http://82.mchs.gov.ru/upload/site84/document_images/lDbylHv66l-800x600.jpg" target="_blank">ГУ МЧС РФ по Крыму</a></p>

Работы по разминированию будут продолжаться до конца августа. Всего на территории крепости работает 25 спасателей.

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