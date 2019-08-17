На украинском военном аэродроме рухнул вертолёт Ми-2

На Украине вертолёт Ми-2 рухнул во время взлёта. Инцидент произошёл днём 16 августа на военном аэродроме Броды во Львовской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ ГСЧС.
Как уточняется, винтокрылая машина с двумя людьми на борту упала на правый бок с высоты около трёх-четырёх метров. В результате случившегося никто не пострадал.
Причины падения вертолёта выясняются, проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал о гибели пилота при крушении Ми-2 в Сумской области Украины.
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