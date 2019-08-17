Согласованный митинг на проспекте Сахарова собрал более трёх тысяч участников

На согласованный митинг КПРФ в Москве пришли 3700 человек, по данным на 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает Mob Counter — проект, занимающийся подсчётом участников на общественно-политических мероприятиях.

Акция протеста проходит в преддверии выборов в Мосгордуму. Митингующие уже развернули плакаты с лозунгами "За честные выборы".

На прошлый согласованный митинг-концерт 10 августа на проспекте Сахарова пришли 20 тысяч человек, по данным МВД, хотя организаторы заявляли мероприятие на 100 тысяч. Оппозиционное объединение "Белый счётчик" заявило, что число участников митинга якобы превысило 50 тысяч человек, однако это противоречит данным метода Баркли, согласно которым на площади, где проводился концерт, физически не могло уместиться более 25–28 тысяч человек. Также отмечается, что 30% участников митинга приехали из Подмосковья, а 40% и вовсе из других регионов.