Эксперты МАК скопировали данные с чёрных ящиков севшего в кукурузном поле A321

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) скопировали данные с бортовых самописцев самолёта Airbus A321 "Уральских авиалиний", который 15 августа экстренно приземлился в поле в Подмосковье. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс".

— Исходя из записи, авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролётах птиц над лётным полем, — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас эксперты работают с полученной информацией, анализируют её. Запись переговоров экипажа авиалайнера и диспетчеров чёткая.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в МАК, говорить об окончании расшифровки чёрных ящиков пока преждевременно.

Напомним, по предварительной версии, в воздушное судно, следовавшее из Жуковского в Симферополь, врезалась стая чаек. Эксперты отмечают, что благодаря действиям экипажа никто не погиб. Накануне президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам звание Героя России.