В Москве за сутки выпадет более трети месячной нормы осадков

Отмечается, что самая дождливая погода ожидается 17 августа, когда днём выпадет до 8–13 миллиметров осадков.

В столичном регионе в ближайшие сутки может выпасть до 25–30 миллиметров осадков, что составляет свыше трети месячной нормы.

— В ближайшие сутки через столичный регион проляжет маршрут черноморского циклона, который принесёт с собой обильные осадки, — сообщается на официальном сайте центра погоды "Фобос".

Отмечается, что самая дождливая погода ожидается 17 августа, когда днём выпадет до 8–13 миллиметров осадков. В ночь на воскресенье выпадет до 12–17 миллиметров. Утром 18 августа осадков будет уже меньше — до двух-пяти миллиметров.

Синоптики уточнили, что дожди в воскресенье начнут ослабевать, к вечеру их вовсе не будет, а в понедельник в Москву вернётся настоящее лето и +30 °С.