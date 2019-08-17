МИД посоветовал россиянам избегать мест массовых протестов в Гонконге

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Фото © Twitter/@maeannelosbanos

В городе уже несколько недель продолжаются беспорядки из-за нового законопроекта об экстрадиции в Китай.

МИД РФ призвал россиян избегать мест массового скопления людей в Гонконге из-за несанкционированных митингов. Сообщение появилось в "Твиттере" Ситуационно-кризисного центра ведомства.

— В центре Гонконга проходит многотысячная акция протеста сотрудников сферы образования, усилены меры безопасности, — предупреждают в министерстве.

В Гонконге сегодня пройдут несанкционированные митинги в районах Hung Hom, To Kwai Wan и Kowloon Сity. Также акции ожидаются и 18 августа в Causeway Bay, где должно собраться около 300 тысяч человек.

Напомним, в Гонконге уже несколько недель продолжаются беспорядки из-за нового законопроекта об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых Китаю.

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