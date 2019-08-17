МИД посоветовал россиянам избегать мест массовых протестов в Гонконге

В городе уже несколько недель продолжаются беспорядки из-за нового законопроекта об экстрадиции в Китай.

#КНР #Гонконг - в центре Гонконга проходит многотысячная акция протеста сотрудников сферы образования; усилены меры безопасности; рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/NcRQWitbeW — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 17 августа 2019 г.

МИД РФ призвал россиян избегать мест массового скопления людей в Гонконге из-за несанкционированных митингов. Сообщение появилось в "Твиттере" Ситуационно-кризисного центра ведомства.

— В центре Гонконга проходит многотысячная акция протеста сотрудников сферы образования, усилены меры безопасности, — предупреждают в министерстве.

WATCH: Rallyists are now marching at Hong Hum area shouting "Fight for freedom, stand with Hong Kong." @News5AKSYON @onenewsph pic.twitter.com/Okj3G7apNC — marie ann los banos (@maeannelosbanos) 17 августа 2019 г.

В Гонконге сегодня пройдут несанкционированные митинги в районах Hung Hom, To Kwai Wan и Kowloon Сity. Также акции ожидаются и 18 августа в Causeway Bay, где должно собраться около 300 тысяч человек.

Напомним, в Гонконге уже несколько недель продолжаются беспорядки из-за нового законопроекта об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых Китаю.