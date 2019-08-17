В Башкирии пациент "заминировал" наркодиспансер, чтобы сбежать домой

Мужчине грозит от трёх до пяти лет лишения свободы по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В Башкирии пациент наркологического диспансера сообщил о бомбе в отделении, чтобы попасть домой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Инцидент произошёл в Белебеевском районе. Мужчина позвонил в экстренные службы, после чего в медучреждение приехали полицейские и спасатели. В ходе осмотра помещений бомбы обнаружено не было. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, звонившего со своего телефона. Им оказался 37-летний пациент наркологического отделения. Мужчина хотел сбежать домой во время эвакуации.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Телефонному хулигану грозит от трёх до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Приморье пациент угнал скорую и уехал домой.