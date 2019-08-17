Американский бизнесмен заявил, что Порошенко вывел с Украины не менее $8 млрд

Американский миллиардер, друг и бывший бизнес-партнёр президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что Пётр Порошенко в бытность президентом Украины вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.

— Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше восьми миллиардов долларов, — заявил предприниматель украинского происхождения в интервью "Стране".

Он уточнил, что в Соединённых Штатах идёт расследование в отношении бывшего украинского лидера, возбуждено несколько уголовных дел. Одно из них касается возможного выведения в коммерческие банки средств миллиардного транша Киеву от Международного валютного фонда.

Напомним, на Украине в отношении бывшего главы государства было начато производство по 13 делам, последнее из которых связано с поездкой на Мальдивские острова по поддельным документам. Государственное бюро расследований засекретило всю информацию относительно уголовных дел, фигурантом которых является Пётр Порошенко.