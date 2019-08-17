Московских водителей предупредили об ухудшении погоды

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Фото © Pixabay/AlexeyLitvintsev

В течение дня ожидаются гроза и сильный ветер, которые ухудшат видимость на дорогах.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей столицы в своём твиттере о необходимости быть внимательнее и держать дистанцию на дорогах из-за ухудшения погоды.

Напомним, синоптики обещают сегодня москвичам пасмурную и дождливую погоду. За сутки в столице выпадет более трети месячной нормы осадков.

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