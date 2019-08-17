Московских водителей предупредили об ухудшении погоды

В ближайший час в Москве ожидается сильный ветер и грозы, будьте осторожнее на дорогах, будет много мелких (и не очень) ДТП. Плохая видимость, держите дистанцию. pic.twitter.com/zhavWNgCOq— ЦОДД (@gucodd) 17 августа 2019 г.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей столицы в своём твиттере о необходимости быть внимательнее и держать дистанцию на дорогах из-за ухудшения погоды.
Напомним, синоптики обещают сегодня москвичам пасмурную и дождливую погоду. За сутки в столице выпадет более трети месячной нормы осадков.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram