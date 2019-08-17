Лидеру группы "Чайф" вернули пропавшую семейную реликвию спустя 25 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручили лидеру группы "Чайф" Владимиру Шахрину "Москвич-401" 1954 года выпуска, который когда-то принадлежал деду музыканта.

— Сегодня отреставрированный "москвич" торжественно вернулся владельцу, — передаёт URA.RU слова Куйвашева.

Дед музыканта приобрёл машину, когда её списали из парка скорой помощи. Шахрин в молодости ездил на "москвиче" по Свердловску. В 1994 году машина пропала. Через много лет сын последнего владельца сообщил об утерянном авто.

Шахрин отдал машину мэру Екатеринбурга. Высокинский, который известен увлечением ретроавтомобилями, в свою очередь пообещал "потихоньку восстановить" "москвич".