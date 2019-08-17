В Крыму осудили военных за несанкционированный пуск ракеты

Военнослужащие были ответственны за подготовку к проверке авиационной ракеты Х-29ТД.

Крымский гарнизонный военный суд признал виновными в несанкционированном пуске ракеты 1 октября 2017 года двух военнослужащих. Об этом сообщается на сайте суда.

— Чебанов и Зверев... совершили нарушение правил обращения с оружием, повлёкшее по неосторожности причинение тяжких последствий в виде причинения материального ущерба Минобороны РФ в размере 46 571 866 рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие были ответственны за подготовку к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД на автоматизированной аппаратуре "Ока". Их неправильные действия привели к уничтожению снарядов.

Чебанов и Зверев получили наказание в виде ограничения по военной службе на год. Кроме того, из денежного довольствия первого в пользу государства будет удержано 15%, из денежного довольствия второго — 10%.