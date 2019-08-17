Полиция спасла более 300 ежей из заточения в ТЦ

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Фото © Facebook / Romulus Police Department

Полиция уже нашла подозреваемого. Животных передали людям, которые вызвались о них позаботиться.

В США стражи порядка спасли более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в небольшом торговом центре в штате Мичиган. Об этом сообщается на странице полиции в "Фейсбуке".

В частности, правоохранительные органы нашли шесть кроликов, трёх крупных игуан, двух кенгуру, песца, павлина и сетчатого питона длиной около пяти метров и весом примерно 90 кг.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RomulusPD/?__tn__=kC-R&eid=ARD9a-28p6YEkKR1-fOHPwewDPA1ZlhEdT7x9Q-qEgNsGN-mxs9QdHE2YTHihPft8oY1JNrBsUjE-L0f&hc_ref=ARQaGivOVbmWGJEAzMYR7sHEqligcjnsHM4zGmSrzvKhztznfzRaNDyu-hgtehb8UpU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARArBGvwhzoJ7wwdG1_lMwZfxHxpKFfkfrKRMJBFPxSrnhngNVNI7kn2y7eRTcxGs5qJTiAg6GpuY2iDIOnsldFhZmSmV3wmHndnLsK2xJV-LJiQZ6vyhg2i5EsW5LxB5BlGhmK_k0u1BD1Fz4RkGN7oJ3SwdecRNO4iiswegRtIFAauEoNB-a9FEofIWgVgOcqSRPndlLGqN00_D6idZsJZPHIbQYimODxRycXok618qptAaTMfHxKW0tjhqrzEVE0S6O_xN-33Y7LPfIit-plfr5foGg-p17C5eDaOBk9FcgDicxB8PEsjGJLm5bwFivTMhhh70RBEDFygG7tijlMaAw" target="_blank"><strong><ins>Romulus Police Department</ins></strong></a></p>

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Представители отдела по контролю за животными проверили здание после того, как в полицию обратился местный житель. Полиция уже нашла подозреваемого. Против него завели уголовное дело. Животных передали людям, которые вызвались о них позаботиться.

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