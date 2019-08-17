Полиция спасла более 300 ежей из заточения в ТЦ

Полиция уже нашла подозреваемого. Животных передали людям, которые вызвались о них позаботиться.

В США стражи порядка спасли более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в небольшом торговом центре в штате Мичиган. Об этом сообщается на странице полиции в "Фейсбуке".

В частности, правоохранительные органы нашли шесть кроликов, трёх крупных игуан, двух кенгуру, песца, павлина и сетчатого питона длиной около пяти метров и весом примерно 90 кг.

Представители отдела по контролю за животными проверили здание после того, как в полицию обратился местный житель. Полиция уже нашла подозреваемого. Против него завели уголовное дело. Животных передали людям, которые вызвались о них позаботиться.