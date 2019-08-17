Умер двукратный чемпион мира по боксу Хосе Наполес

Кубинский спортсмен, покинувший страну после прихода к власти Фиделя Кастро, провёл последние часы жизни среди членов семьи в Мехико.

Один из лучших боксёров в полусреднем весе Хосе Наполес скончался на 80-м году жизни в своём доме в Мехико рядом с любящей семьёй. Об этом в "Твиттере" написал президент WBC Хосе Сулейман.

The great hall of fame WBC welterweight champion is now champion for eternity , he passed but did it with his loving children by his side long live Jose Mantequilla NAPOLES @WBCBoxing @BoxingHall @mexico pic.twitter.com/YJt0L1dHjt — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 16 августа 2019 г.

— Боксёр, входящий в зал славы Всемирного боксёрского совета (WBC), выступавший в полусреднем весе, ушёл из жизни, но сделал это рядом с любящими детьми. Покойся с миром, Хосе Наполес, — написал Сулейман.

Кубинец Хосе Наполес уехал жить в Мексику, когда к власти пришёл Фидель Кастро. В 1969 году спортсмен завоевал титулы WBC и WBA в полусреднем весе и на протяжении шести лет подтверждал их 13 раз.