Эксперт оценил действия диспетчера, разрешившего взлёт A321

По предварительной версии, в воздушное судно врезалась стая чаек, после чего экипаж посадил лайнер на кукурузное поле.

Авиадиспетчер, предупредивший экипаж самолёта Airbus 321 о пролётах птиц над лётным полем, поступил правильно, разрешив ему вылет. Об этом в беседе с "360" заявил президент международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полётов" Валерий Шелковников.

— То, что диспетчер сделал, это правильно. Он выполнил технологию работы, должностную инструкцию, — подчеркнул эксперт.

Также Шелковников обратил внимание на то, что окончательное решение о вылете остаётся за командиром экипажа.

Как ранее сообщил "Интерфакс", эксперты МАК скопировали данные с чёрных ящиков севшего в кукурузном поле A321. Исходя из записи можно сделать вывод, что авиадиспетчеры предупреждали экипаж о птицах.