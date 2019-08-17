Митинг на проспекте Сахарова завершился, собрав почти пять тысяч участников

Митингующие решили создать "красный счётчик" для подсчёта голосов на выборах в Мосгордуму.

Согласованный митинг за честные выборы, организованный партией КПРФ, завершился на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МВД, в шествии приняло участие около четырёх тысяч человек. Проект Mob Counter, занимающийся подсчётом участников на общественно-политических мероприятиях, огласил число в 4986 человек. В митинге приняли участие лидер партии Геннадий Зюганов, депутаты и общественные деятели. Участники шествия объявили о создании так называемого красного счётчика для подсчёта голосов на выборах в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

На прошлый согласованный митинг-концерт 10 августа на проспекте Сахарова пришло 20 тысяч человек, по данным МВД, хотя организаторы заявляли мероприятие на 100 тысяч. Оппозиционное объединение "Белый счётчик" заявило, что число участников митинга якобы превысило 50 тысяч человек, однако это противоречит данным метода Баркли, согласно которым на площади, где проводился концерт, физически не могло уместиться более 25–28 тысяч человек.