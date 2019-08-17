СК опроверг информацию о фактах мародёрства на месте жёсткой посадки A321

В ведомстве заверили, что на месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа.

СКР опроверг информацию о фактах мародёрства на месте жёсткой посадки самолёта "Уральских авиалиний". Ранее подобная информация появилась в ряде СМИ.

— На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе, и в салоне воздушного судна, — сообщается на официальном сайте ведомства.

СК исключил проникновение посторонних лиц на территорию оцепления. Таких случаев ведомство не зафиксировало с момента происшествия. Кроме того, полицеские обеспечивают сохранность конструкции самолёта и его элементов.

Напомним, Airbus A321 "Уральских авиалиний", следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в Московской области 15 августа. По предварительной версии, в лайнер врезалась стая чаек. Эксперты отмечают, что благодаря действиям экипажа никто не погиб. Накануне президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам звание Героя России.