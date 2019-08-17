Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку женщиной "Фризиума"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура по поручению Генпрокуратуры России проверит законность возбуждения уголовного дела по факту ввоза в страну приобретённого за рубежом лекарства, содержащего психотропные вещества. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке, — сказано в сообщении.

Как уточняется, Генпрокуратура РФ контролирует исполнение поручения.

Как ранее писал Лайф, о задержании москвички после получения психотропных веществ для больного сына сообщила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Жительница Москвы купила в общей сложности 600 таблеток "Фризиума". Оборот этого препарата в России ограничен, так как он входит в список психотропных веществ. В ФТС подчеркнули, что женщина не предоставила "соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения" указанных таблеток.

По факту незаконного перемещения психотропных веществ через границу Таможенного союза было возбуждено уголовное дело. Женщина, заказавшая противоэпилептический препарат "Фризиум" для болеющего эпилепсией 25-летнего сына, проходит по нему как свидетель.