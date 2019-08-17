Посольство России ищет захваченных в Камеруне моряков

До сих пор не получилось выйти на связь с пиратами. Известно, что россияне находятся не на атакованном судне.

Посольство РФ выясняет местонахождение российских моряков судна "Мармалайта", которое 16 августа захватили пираты около Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Пока не удалось связаться с теми, кто захватил судно. Экипаж находится не на его борту, сейчас посольство вместе с камерунскими властями пытается выяснить местонахождение моряков, — рассказал Александр Фомин, временный поверенный в делах РФ.

Напомним, 16 августа у берегов Камеруна пираты при нападении на датское судно взяли в плен восемь человек, трое из них — россияне.