На Урале спустя 7 лет раскрыли преступление благодаря снесённому туалету

Полиция нашла подозреваемого, который рассказал, что убил друга, когда во время застолья между ними произошёл конфликт.

На Урале в селе Сылва мужчина снёс уличный туалет на своей даче и нашёл там скелет человека. Позже полицейские выяснили, что скелет принадлежал местному жителю, которого убили семь лет назад, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен 28-летний мужчина, который уже отбывает наказание за другое преступление в исправительной колонии.

На допросе обвиняемый сделал чистосердечное признание. По его словам, он убил друга, когда во время застолья между ними произошёл конфликт. Преступник несколько раз ударил приятеля ножом. Тело он спрятал под полом уличного туалета, закрыв его сверху досками.

Расследование дела продолжается.