Число погибших при пожаре в одесском отеле возросло до девяти

До девяти человек возросло число погибших при возгорании в отеле "Токио стар" в Одессе. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в посте на своей странице в "Фейсбуке".

Как уточняется, тело ещё одного погибшего было найдено на месте пожара во время проведения следственных действий.

Правоохранители отрабатывают три версии причины возгорания, одна из которых — поджог с целью сокрытия убийства.

Как ранее писал Лайф, среди десяти пострадавших при пожаре граждан России нет. На кадрах из отеля, опубликованных полицией Одесской области, видно, что огонь уничтожил часть перекрытий, потолок и мебель.