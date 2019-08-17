Доктор политических наук раскритиковал письмо политологов к власти и обществу

По мнению Урнова, эффективнее было бы обеспечить обвиняемых высококлассными адвокатами.

Доктор политических наук Марк Урнов раскритиковал открытое письмо 19 политологов к властям и обществу с призывом о начале всероссийской гражданской кампании против политических репрессий. На своей странице в "Фейсбуке" Урнов выразил мнение, что подобные обращения способствуют нагнетанию атмосферы недоверия.

— Мне кажется, что ваш призыв "к началу всероссийской гражданской кампании против политических репрессий… пикеты, листовки, граффити, коллективные обращения, ежедневные акции в поддержку тех, кто оказался в тюрьмах, против кого возбуждены уголовные дела, кому угрожают", приведут лишь к росту поддержки антилиберальной части власти со стороны антилиберального большинства населения страны и легитимации пока ещё спорадических, но тем не менее настораживающих проявлений протестного уличного экстремизма, вроде раздававшихся из толпы призывов убивать детей полицейских, — отметил профессор.

Вместо этого Урнов посоветовал приложить усилия по обеспечению высококлассными адвокатами ныне находящихся в следственных изоляторах граждан и работать над приведением нынешних законов в соответствие с правом.

Открытое письмо 19 политологов ранее опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" член фонда "Либеральная миссия" Кирилл Рогов.