Сотрудник магазина хотел согнать муху с iMac, но не рассчитал силу — видео

На кадрах видно, как мужчина долго прицеливается, чтобы поймать насекомое, но промахивается.

Сотрудник магазина техники решил отогнать муху, которая села на новенький компьютер iMac, но даже не представлял, чем это может обернуться. Кадры "спецоперации" публикует Mash.

На кадрах видно, как мужчина долго прицеливается, чтобы поймать насекомое, но немного не рассчитывает силу. В момент, когда он всё же захватывает муху, монитор, на котором она сидела, с треском падает вниз экраном.

Мужчина возвращает технику на место и замечает, что падение не прошло бесследно. На мониторе, который стоит десятки тысяч рублей, осталось несколько глубоких трещин.