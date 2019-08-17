"Уральские авиалинии" опровергли госпитализацию второго пилота А321

Он обращался в больницу из-за полученного ушиба грудной клетки, но лечится амбулаторно.

Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в поле самолёта А321, обращался в больницу с ушибом груди, полученным из-за жёсткой посадки. Но он не госпитализирован, а проходит лечение амбулаторно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Уральские авиалинии".

— Он обращался в больницу за медицинской помощью. У него ушиб грудины. Но он не был госпитализирован, — отметили в пресс-службе стабильное состояние здоровья Мурзина.

Напомним, 15 августа самолёт А321 аварийно сел в кукурузном поле Подмосковья. У лайнера отказали сразу два двигателя из-за столкновения со стаей чаек. На борту находилось 226 пассажиров. Пострадало более 70 человек.

В пятницу президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам звание Героя России.