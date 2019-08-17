Новозеландка смогла выжить в аварии благодаря лишнему весу

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Фото © The California Sun

Женщина всегда ненавидела свой живот, но именно он послужил ей своеобразной подушкой безопасности.

Жительница Новой Зеландии смогла уцелеть в автокатастрофе благодаря лишнему весу. Об этом сообщает The California Sun.

<p>Фото © <a href="https://i0.wp.com/thecaliforniasun.com/wp-content/uploads/2019/08/I-hated-my-%E2%80%98mum-tum%E2%80%99-%E2%80%93-but-it-saved-my.jpg" target="_blank">The California Sun</a></p>

30-летняя Моника Мэтьюс стала набирать вес после рождения третьего ребёнка. Однажды она ехала в машине с подругой и мужем, как вдруг в их автомобиль влетел чёрный фургон. Женщину зажало на заднем сиденье. Ремень безопасности разрезал её тело до самого кишечника. Также у неё были сломаны рёбра.

В больнице врач сказал Монике, что, если бы не лишний вес, ремень прорезал бы тело глубже, приведя к смертельным травмам. Женщина отметила, что ненавидела свой живот, но именно он послужил ей "подушкой безопасности".

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