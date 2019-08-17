Новозеландка смогла выжить в аварии благодаря лишнему весу

Женщина всегда ненавидела свой живот, но именно он послужил ей своеобразной подушкой безопасности.

Жительница Новой Зеландии смогла уцелеть в автокатастрофе благодаря лишнему весу. Об этом сообщает The California Sun.

30-летняя Моника Мэтьюс стала набирать вес после рождения третьего ребёнка. Однажды она ехала в машине с подругой и мужем, как вдруг в их автомобиль влетел чёрный фургон. Женщину зажало на заднем сиденье. Ремень безопасности разрезал её тело до самого кишечника. Также у неё были сломаны рёбра.

В больнице врач сказал Монике, что, если бы не лишний вес, ремень прорезал бы тело глубже, приведя к смертельным травмам. Женщина отметила, что ненавидела свой живот, но именно он послужил ей "подушкой безопасности".