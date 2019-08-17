В Перми автобус врезался в стену, 20 человек пострадали и один погиб

В Перми автобус врезался в стену магазина. По предварительной информации, один человек погиб, ещё 20 пострадало, сообщает 59.RU.

— Там просто ужас какой-то. Очень много пострадавших. Есть дети пострадавшие, всё в крови. Море машин, несколько скорых и пожарка, — цитирует портал очевидцев, оказавшихся на месте ЧП.

Как уточняет корреспондент портала, находящийся на месте событий, у водителя транспортного средства сломаны позвоночник и нога. Отмечается, что автобус мог влететь в стену после того, как у него "повело колесо".

По данным ТАСС, наезд автобуса на здание произошёл на улице Новогайвинской. В областном Минздраве агентству заявили, что предварительное число пострадавших — 10 человек.

Информация о случившемся уточняется. На месте аварии работают правоохранители.