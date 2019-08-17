В Катаре начали красить улицы в голубой цвет для охлаждения

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Фото © Qatar Public Works Authority

Если эксперимент закончится успешно, то температура асфальта снизится на 15–20 градусов.

Власти Катара в сотрудничестве с японской компанией начали экспериментальный проект по окрашиванию улиц в центре Дохи в голубой цвет для их охлаждения. Об этом сообщает издание Al-Raya.

<p>Фото © <a href="http://www.ashghal.gov.qa/ar/Pages/default.aspx" target="_blank">Qatar Public Works Authority</a></p>

Температура тёмного асфальта примерно на 20 градусов выше фактической температуры, потому что чёрный цвет притягивает и излучает тепло, — отметил инженер Саад аль-Досери.

По словам специалиста, покраска улиц в голубой цвет должна снизить температуру на 15–20 градусов. Эксперимент начался на улице имени Абдаллаха бин Джасимы рядом с одной из главных достопримечательностей города — старинным рынком Сук-Вакиф. В этом районе практически нет зелёных насаждений и температура воздуха поднимается до +50 градусов.

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