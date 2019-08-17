Решение о вывозе A321 будет принято 19 августа

Сейчас на месте работает комиссия. Авиалайнер находится под охраной Росгвардии.

Решение о вывозе аварийно севшего в кукурузном поле самолёта A321 станет известно 19 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова.

— В понедельник будет всё ясно. Работает комиссия Airbus, владельцы двигателя CFM и наши специалисты, — сказал Скуратов.

Также руководитель авиакомпании сообщил, что сейчас авиалайнер находится под охраной Росгвардии.

Напомним, 15 августа самолёт А321 аварийно сел в кукурузном поле Подмосковья. У лайнера отказали сразу два двигателя из-за столкновения со стаей чаек. На борту находилось 226 пассажиров, благодаря действиям пилотов и бортпроводников выжили все. Президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам звание Героя России.