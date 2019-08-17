Никас Сафронов вернёт 70 тысяч евро заказчику, чья картина пострадала при потопе

Художник уточнил, что сейчас реставраторы Третьяковской галереи восстанавливают восемь картин.

Художник Никас Сафронов заявил, что вернёт 70 тысяч евро заказчику картины, которая пострадала при затоплении квартиры. Всего при потопе пострадало 15 полотен.

— Пять картин: три восстанавливаются, две сложные. Ещё одна — совсем не восстанавливается. Но если один человек согласился, что я ему сделаю дубль, то второй хочет взять деньги, которые он заплатил десять лет назад, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Художник уточнил, что сейчас реставраторы Третьяковской галереи восстанавливают восемь картин. Три картины он намерен реставрировать сам, так как они полностью пострадали.

Сафронов рассказал, что все 250 картин, которые он собрал для выставки, хранились в подвале. Его затопила соседка — тоже художница. О потопе стало известно только через четыре часа, когда в подвале воды было уже по щиколотку. Но сама женщина не признала вину.

На соседку Сафронов не собирается подавать в суд, так как его квартира застрахована.