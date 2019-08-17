Пермяк рассказал Лайфу, как спасал пострадавших из влетевшего в стену автобуса

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Житель Перми Данил Юлдашев одним из первых пришёл на помощь пострадавшим в крупном ДТП в Перми — он выбивал окна в автобусе, помогал выводить людей. Парень рассказал Лайфу, что просто выполнил свой человеческий долг.

<p>Фото © Соцсети</p>

Это мой человеческий долг — помогать. Нельзя впадать в какую-то панику — нужно действовать. Главное — чтобы дети и пожилые люди, кто там находился, были живы-здоровы. Я думаю, всё будет хорошо, — сказал Данил.

Ранее стало известно, что в Перми автобус врезался в стену магазина. При этом один человек погиб, 20 пострадали. Позже было опубликовано видео с места ДТП.

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