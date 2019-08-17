Во Владивостоке бетономешалка протаранила шесть машин и сбила человека

ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля. Пострадало три человека.

Во Владивостоке бетономешалка столкнулась с шестью машинами, вылетела на тротуар и сбила пешехода. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

— Установлено, что около 14:00 23-летний водитель автобетоносмесителя двигался с улицы Чкалова в направлении проспекта 100-летия Владивостока. В районе дома № 7 на улице Магнитогорской у автомобиля внезапно возникла техническая неисправность. Грузовой автомобиль, продолжая движение, совершил столкновение с несколькими автомобилями, после чего выехал на тротуар и наехал на мужчину, — говорится в сообщении.

Пешехода доставили в больницу с переломом костей таза. Также пострадали водитель бетономешалки и женщина, находившаяся за рулём автомобиля "Сузуки".

Шесть машин, которые попали в ДТП, получили повреждения.

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