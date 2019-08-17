Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Перми

Сейчас на месте аварии работают 18 бригад медиков и две бригады медицины катастроф.

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что пять детей, которые пострадали в аварии с автобусом в Перми, находятся в состоянии средней тяжести.

— На данный момент известно о том, что у пяти пострадавших детей состояние средней тяжести, — передаёт РИА "Новости" сообщение ведомства.

Сейчас на месте ДТП работают 18 бригад медиков и две бригады медицины катастроф.

Напомним, в Перми автобус врезался в стену магазина. Источник Лайфа подтвердил информацию, что в результате ЧП один человек погиб, ещё 20 пострадали. Ранее Лайф опубликовал видео с места трагедии.