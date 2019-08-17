В Сети пригрозили бойкотом фильму "Мулан" из-за высказываний актрисы

Пользователи "Твиттера" призвали к бойкоту ремейка классического полнометражного мультипликационного фильма "Мулан" после того, как сыгравшая главную роль актриса Лю Ифэй высказалась в поддержку полиции Гонконга. Об этом сообщает Би-би-си.

Ифэй, которая родилась в КНР, а позже стала натурализованной гражданкой США, разместила в китайском сервисе микроблогов Weibo пост в поддержку правоохранителей Гонконга, которые в течение нескольких недель разгоняют недовольных политикой властей протестующих. Актрису поддержали пользователи платформы, однако, как пишет Би-би-си, это могло произойти из-за того, что комментарии в Weibo модерируются.

Пользователи "Твиттера", доступ к которому в Китае закрыт, раскритиковали Ифэй, обвинив в поддержке полицейской жестокости, и призвали бойкотировать "Мулан". Юзеры также упрекнули актрису в том, что она — гражданка США — считает, что жители Гонконга не достойны иметь прав, полученных ею на новой родине.

Как ранее писал Лайф, в Гонконге с июня не утихают массовые акции, вызванные продвижением закона об экстрадиции. 5 августа из-за демонстраций в городе случился транспортный коллапс: был заблокирован ряд дорог, а также нарушена работа метрополитена и аэропорта. Глава администрации Гонконга осудила агрессию демонстрантов, которые угрожают процветанию и стабильности района.