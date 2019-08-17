В Сочи реки поднялись до опасных отметок после обильных ливней

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Вода в реках Сочи начала подниматься до опасных отметок, но спасатели контролируют ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Опасный уровень зафиксирован в реках Западный Дагомыс, Херота, Хоста и Псоу. На низменных участках Азовской и Несербской улиц, а также на участке автодороги в селе Весёлое три единицы спецтехники ведут работу по откачке воды. В некоторых районах Сочи продолжается дождь.

Ситуация находится на контроле Центрального управления кризисных ситуаций ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Лайф сообщал, что в Сочи начались подтопления улиц из-за сильных ливней.

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