Главу Еврокомиссии госпитализировали ради срочной операции

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Фото © AP Photo / Andreea Alexandru

На посту председателя ЕК Юнкера сменит Урсула фон дер Ляйен, до этого занимавшая должность министра обороны Германии.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск и направился в Люксембург на срочную операцию. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить отпуск в Австрии по медицинским причинам, — говорится в сообщении.

В Люксембурге Юнкеру будет хирургически удалён желчный пузырь.

Означенный пост он занимает с 2014 года. Преемница Юнкера уже определена. Ею станет Урсула фон дер Ляйен, до 2019 года возглавлявшая Министерство обороны Германии.

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