Спасатели выловили мужчину из Строгинской поймы в Москве

На северо-западе столицы он из последних сил пытался плыть. При нём был рюкзак.

Сегодня на северо-западе Москвы из Строгинской поймы спасатели вытащили мужчину с рюкзаком. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— Спасатели поисково-спасательной станции "Строгино" на глади Строгинской поймы заметили мужчину с рюкзаком, который терял силы при плавании. Спасатели подошли на спасательном судне к месту происшествия и вытащили с поверхности воды на борт мужчину 1986 года рождения. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили на станцию, — говорится в сообщении.

Мужчина отказался от помощи медиков и направился домой.

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