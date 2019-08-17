Тренера сборной России могут дисквалифицировать из-за скандального жеста

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Фото © Yonhap

Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера сборной России Серджио Бузатто за скандальный жест после матча со сборной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

<p>Фото © <a href="https://img7.yna.co.kr/etc/inner/EN/2019/08/07/AEN20190807007400315_02_i_P4.jpg" target="_blank">Yonhap</a></p>

Решение о возможном наказании Бузатто будет принято 20 августа на заседании дисциплинарной комиссии. Всероссийская федерация волейбола направила в FIVB предложение дисквалифицировать тренера на две игры сборной.

Напомним, что Бузатто показал жест с растянутыми веками после победной игры женской сборной России с Кореей в рамках олимпийского отборочного турнира 4 августа. В Корейской федерации волейбола сочли действия итальянского специалиста расистскими.

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