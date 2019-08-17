В ДТП с микроавтобусом под Тулой погиб человек, ещё 11 пострадали

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Фото © ГУ МЧС России по Тульской области

Автомобиль Kia и микроавтобус Volkswagen столкнулись на автодороге Лопатково — Ефремов в Тульской области. В результате водитель легковушки погиб, 11 пассажиров междугородней маршрутки, следовавшей из Тулы в Липецк, пострадали.

Как стало известно Лайфу, всего в микроавтобусе находилось 18 человек — водитель и 17 пассажиров. Среди пострадавших есть десятилетняя девочка.

<p>Фото © <a href="http://71.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8311929/" target="_blank">ГУ МЧС России по Тульской области</a></p>

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Они выясняют причины дорожно-транспортного происшествия. По предварительной версии, столкновение произошло после того, как водитель Kia выехал на полосу встречного движения.

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