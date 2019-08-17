В ДТП с микроавтобусом под Тулой погиб человек, ещё 11 пострадали

Автомобиль Kia и микроавтобус Volkswagen столкнулись на автодороге Лопатково — Ефремов в Тульской области. В результате водитель легковушки погиб, 11 пассажиров междугородней маршрутки, следовавшей из Тулы в Липецк, пострадали.

Как стало известно Лайфу, всего в микроавтобусе находилось 18 человек — водитель и 17 пассажиров. Среди пострадавших есть десятилетняя девочка.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Они выясняют причины дорожно-транспортного происшествия. По предварительной версии, столкновение произошло после того, как водитель Kia выехал на полосу встречного движения.