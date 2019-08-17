Росгвардейцы оказали первую помощь туристу в центре Москвы

Иностранный турист потерял сознание в центре Москвы на площади Революции, первую медицинскую помощь ему оказали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчине стало плохо, он упал и разбил голову. Военнослужащие обработали рану и измерили артериальное давление.
По прибытии кареты скорой помощи туриста передали в руки медиков.
Ранее Лайф рассказывал о сотрудниках Росгвардии, которые задержали должника, угрожавшего в банке топором.
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