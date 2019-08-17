Археологи обнаружили в Крыму загадочный пустой саркофаг

По одной из версий, саркофаг был сооружён в честь человека, погибшего на чужбине.

Во время раскопок античного города Мирмекий в Керчи археологи обнаружили загадочный пустой саркофаг. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя экспедиции Государственного Эрмитажа Александра Бутягина.

— Нами обнаружено необычное загадочное погребение. Его уникальность состоит в том, что могила не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня, — отметил археолог.

Учёный добавил, что в саркофаге мог быть похоронен ребёнок. Предполагается, что его прах был высыпан в могилу после кремации. По другой версии, пустой саркофаг был создан в честь человека, погибшего на чужбине.

Погребение относится к VI веку до нашей эры. Мирмекий был основан греками на берегу Керченского пролива. Город входил в состав Боспорского царства.