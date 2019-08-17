Эксперты не выявили орнитологических аномалий в районе Жуковского

15 августа недалеко от аэропорта экстренную посадку совершил лайнер "Уральских авиалиний". Предполагается, что в самолёт врезалась стая чаек.

После инцидента с жёсткой посадкой самолёта "Уральских авиалиний" на кукурузном поле Министерство экологии Московской области обследовало территорию, прилегающую к аэропорту Жуковский.

В частности, проверили территорию озера Глушица, где несколько лет назад была незаконная свалка, а также мусороперегрузочную станцию.

— Орнитологических аномалий нигде не зафиксировано. Это подтверждают эксперты. На озере Глушица обнаружили несколько уток. На перевалочной станции, конечно, птицы есть, но не в таких количествах, чтобы угрожать безопасности воздушных судов, — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что администрация округа Жуковский начала вывоз мусора. Но муниципалитету не хватает собственных ресурсов. При этом в ведомстве заверили, что к 2020 свалку полностью уберут.

Напомним, 15 августа лайнер "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле около аэродрома Жуковский. По предварительной версии, в самолёт врезалась стая чаек. Данный вариант произошедшего внимательно рассмотрел Лайф в собственном расследовании.