В Дагестане ребёнок погиб при падении УАЗа в пропасть

В горах Дагестана УАЗ-452, в народе известный как "буханка", упал в пропасть. В результате находившийся в машине ребёнок погиб, его отец получил тяжёлые травмы, сообщил РИА "Новости" представитель УМВД России по региону.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл в селении Гочоб Чародинского района. Как уточняется, транспортное средство покатилось и рухнуло в пропасть из-за неисправности двигателя.

Ранее Лайф рассказывал о трагедии с УАЗом, которая произошла в Туве, — он опрокинулся при попытке пересечь реку вброд. В результате десять человек, в том числе семь детей, погибли. Двум мужчинам удалось выбраться из автомобиля и спастись. Причиной страшного ДТП, как и в Дагестане, стала поломка двигателя.