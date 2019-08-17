Россия победила в финале эстафеты "Танкового биатлона"

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Фото © АрМИ-2019

Сборная РФ установила рекорд на подмосковном полигоне Алабино. Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр.

Команда России заняла первое место в итоговой эстафете "Танкового биатлона", который проходил на полигоне Алабино Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Армейских международных игр.

Сборная РФ установила новый рекорд скорости — 84 км/ч и поразила 21 мишень из 24.

На втором месте оказалась Белоруссия, тройку лидеров замкнул Казахстан.

Напомним, 3 августа Сергей Шойгу открыл Пятые Армейские международные игры — 2019. В конкурсе принимают участие военные специалисты из 39 стран.

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