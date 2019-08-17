Минздрав предложил снижать зарплату за перекуры

Министерство здравоохранения РФ предлагает бороться с курением на работе с помощью штрафов и системы поощрений. Такая идея прописана в программе "Укрепление здоровья работающих".

В частности, ведомство предлагает снижать заработную плату за длительные и частые перекуры. Планируется также запретить курение на территории предприятий и установить в местах общего пользования детекторы дыма.

Кроме того, Минздрав предложил создать на предприятиях зоны для занятий физкультурой, а в помещениях общего пользования угощать фруктами. Всё это, по мнению авторов программы, поможет заменить курение.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Госдуме обсуждаются различные варианты поощрения россиян, которые решили отказаться от курения. Среди возможных мер рассматриваются, например, дополнительные выходные или дополнительные дни к отпуску, но есть и другие идеи.