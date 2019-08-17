Под Рязанью в массовом ДТП погиб один человек — видео

Авария произошла на мосту через реку Ока на 68-м километре трассы Спас — Клепики.

В Рязанской области на солотчинском шоссе произошло ДТП с пятью машинами, в котором пострадали восемь человек и один погиб. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ГИБДД региона.

— В настоящее время организовано бесперебойное движение транспорта, сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал о ДТП в Перми, в котором пострадали погиб один человек и пострадали 32, их них 10 детей.