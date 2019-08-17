Под Рязанью в массовом ДТП погиб один человек — видео

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Появилось видео ДТП на Солотчинском мосту. @olga14titova #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
В Рязанской области на солотчинском шоссе произошло ДТП с пятью машинами, в котором пострадали восемь человек и один погиб. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ГИБДД региона.
— В настоящее время организовано бесперебойное движение транспорта, сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал о ДТП в Перми, в котором пострадали погиб один человек и пострадали 32, их них 10 детей.
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