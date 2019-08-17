В Москве две женщины вынесли из квартиры пенсионерки почти 1,7 млн

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Фото © Pixabay

По факту данного преступления сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Пенсионерка обратилась в полицию, сообщив о краже почти 1,7 миллиона рублей из квартиры в столичном районе Якиманка. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Как уточняется, преступление совершили две неизвестные женщины.

Сотрудниками полиции установлено, что в квартиру... вошли две неизвестные женщины, которые совершили кражу принадлежащих заявительнице денежных средств в сумме одного миллиона 680 тысяч рублей, и скрылись, — приводит выдержку из заявления ведомства агентство городских новостей "Москва".

По предварительным данным, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".

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