В Москве две женщины вынесли из квартиры пенсионерки почти 1,7 млн

Пенсионерка обратилась в полицию, сообщив о краже почти 1,7 миллиона рублей из квартиры в столичном районе Якиманка. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Как уточняется, преступление совершили две неизвестные женщины.
— Сотрудниками полиции установлено, что в квартиру... вошли две неизвестные женщины, которые совершили кражу принадлежащих заявительнице денежных средств в сумме одного миллиона 680 тысяч рублей, и скрылись, — приводит выдержку из заявления ведомства агентство городских новостей "Москва".
По предварительным данным, правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram