В Британии появилась дешёвая копия обручального кольца Кейт Миддлтон

Оригинальная историческая драгоценность марки Garrard из белого золота, с сапфиром и бриллиантами оценивается в 300 тысяч фунтов.

Британский магазин демократичного сегмента Marks & Spencer выставил на продажу реплику обручального кольца герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, сообщает The Sun.

Историческая драгоценность марки Garrard из белого золота, с сапфиром и бриллиантами оценивается в 300 тысяч фунтов (более 24 миллионов рублей. — Прим. Лайфа).

А вот цена бижутерии — чуть более полутора тысяч рублей. Реплику изготовили из ювелирного сплава с платиновым покрытием. Вместо натуральных драгоценных камней кольцо украшено синим и бесцветными кристаллами.

Ранее Лайф сообщал, что Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы.