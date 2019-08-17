Полиция задержала мужчину, выстрелившего в голову москвичке за замечание

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

В Москве задержан мужчина, который выстрелил из пневматического пистолета в голову женщине за сделанное замечание. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, вечером 16 августа группа мужчин в состоянии алкогольного опьянения находилась возле жилого дома в Новой Москве. Они вступали в конфликты с жильцами дома. Женщина 1983 года рождения, гулявшая с ребёнком в коляске, сделала одному из них замечание, после чего тот проследовал за ней в подъезд, где и совершил выстрел.

Потерпевшая была госпитализирована, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ближайшее время подозреваемому 1977 года рождения будет предъявлено обвинение.