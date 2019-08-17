В Великобритании назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Британские диетологи заявили, что лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением — сыр моцарелла. Об этом сообщает Express.
Диетологи отмечают, что молочные продукты, такие как сыр, богаты кальцием. Однако для многих из них характерно повышенное содержание жиров, а некоторые сыры содержат слишком много соли. И в этом отношении моцарелла считается одним из лучших вариантов, так как в этом продукте соли и жира мало.
Гипертоникам посоветовали также употреблять нежирный творог и другие сорта белого сыра, такие как фета и козий.
Ранее диетолог клиники Института питания Российской академии медицинских наук назвал сыры, опасные для здоровья.
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