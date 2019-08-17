В Великобритании назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Исследователи отметили, что, по статистике, повышенное кровяное давление зафиксировано у каждого четвёртого жителя Туманного Альбиона.

Британские диетологи заявили, что лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением — сыр моцарелла. Об этом сообщает Express.

Диетологи отмечают, что молочные продукты, такие как сыр, богаты кальцием. Однако для многих из них характерно повышенное содержание жиров, а некоторые сыры содержат слишком много соли. И в этом отношении моцарелла считается одним из лучших вариантов, так как в этом продукте соли и жира мало.

Гипертоникам посоветовали также употреблять нежирный творог и другие сорта белого сыра, такие как фета и козий.

Ранее диетолог клиники Института питания Российской академии медицинских наук назвал сыры, опасные для здоровья.