В прокуратуре намерены проверить компанию, автобус которой попал в ДТП в Перми

Сотрудники прокуратуры намерены проверить компанию-перевозчика, владеющую автобусом, попавшим в ДТП в Перми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Прокуратура проверит перевозчика на предмет соблюдения безопасности дорожного движения. Будем в целом смотреть документы компании, — отметили собеседники агентства.

Отмечается, что в 2018 году данного перевозчика уже проверяли и даже выявили ряд незначительных нарушений, не влияющих на безопасность.

Ранее Лайф писал, что число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 32.

Напомним, в Перми автобус врезался в стену магазина. В результате ЧП погибла женщина. Возможной причиной аварии называют техническую неисправность транспортного средства. Лайф публиковал видео с места трагедии.